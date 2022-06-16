Набиуллина заявила о необходимости сохранения плавающего курса рубля

Центробанк России не считает, что нужно специально ослаблять рубль, курс должен оставаться плавающим, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы не исходим из того, что нужно специально ослаблять рубль. Позиция Центрального банка — мы таргетируем инфляцию, но мы не таргетируем курс. Рубль должен оставаться плавающим», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее вице-премьер России Андрей Белоусов отметил значительное укрепление национальной российской валюты. Он назвал рубль «слишком крепким».

Министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что укрепляющийся рубль стал вызовом для российской экономики.