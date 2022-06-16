Набиуллина заявила о необходимости сохранения плавающего курса рубля
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
«Мы не исходим из того, что нужно специально ослаблять рубль. Позиция Центрального банка — мы таргетируем инфляцию, но мы не таргетируем курс. Рубль должен оставаться плавающим», — приводит её слова РИА Новости.
Ранее вице-премьер России Андрей Белоусов отметил значительное укрепление национальной российской валюты. Он назвал рубль «слишком крепким».
Министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что укрепляющийся рубль стал вызовом для российской экономики.