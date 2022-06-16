Набиуллина заявила о необходимости сохранения плавающего курса рубля

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Центробанк России не считает, что нужно специально ослаблять рубль, курс должен оставаться плавающим, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Набиуллина заявила о необходимости сохранения плавающего курса рубля
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Мы не исходим из того, что нужно специально ослаблять рубль. Позиция Центрального банка — мы таргетируем инфляцию, но мы не таргетируем курс. Рубль должен оставаться плавающим», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее вице-премьер России Андрей Белоусов отметил значительное укрепление национальной российской валюты. Он назвал рубль «слишком крепким».

Министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что укрепляющийся рубль стал вызовом для российской экономики.

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