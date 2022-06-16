Вице-премьер России Белоусов: рубль стал слишком крепким

Вице-премьер России Андрей Белоусов отметил значительное укрепление национальной российской валюты. Он назвал рубль «слишком крепким».

Об этом сообщает ТАСС.

«Рубль у нас переукреплён, 55-60 рублей за доллар — слишком крепкий курс. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок», — цитирует Белоусова агентство.

Он назвал оптимальный курс рубля к доллару на сегодняшний день.

«Равновесным, комфортным для нашей промышленности является курс от 70 до 80 рублей за доллар», — отметил собеседник ТАСС.

Кроме того, по словам вице-президента, Банк России не таргетирует рынок рубля.

«Инфляции, которая действительно стояла, сейчас уступила место проблемам, связанным, прежде всего, с переукреплённым обменным курсом и необходимостью стимулирования производства», — заключил он.

Ранее эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов спрогнозировал дальнейшее замедление инфляции в стране.