Экономист Сафонов высказался о причинах замедления инфляции в России

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Эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов спрогнозировал дальнейшее замедление инфляции в стране.
Экономист Сафонов высказался о причинах замедления инфляции в России
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В беседе с «Российской газетой» он назвал снижение цен на товары временным явлением, которое связано прежде всего с переходом населения к сберегательной модели поведения и, как следствие, падением спроса, а также снижением ценовых надбавок, введённых продавцами в конце февраля — начале марта на фоне падения курса рубля.

«Однако первый фактор является превалирующим — фактически положительное значение инфляции обусловила динамика цен на продовольственные товары, индикативные показатели спроса на которые стабильны, в то время как в непродовольственном сегменте и платных услугах наблюдаются дефляционные тенденции в условиях падения потребительской активности (непродовольственные товары) или её заметного снижения (услуги)», — объяснил Сафонов.

Он выразил мнение, что в ближайшее время инфляция продолжит замедляться. В то же время цены могут расти за счёт возросших производственных и логистических издержек.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.

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