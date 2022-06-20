Белоусов: ведётся работа по возвращению рубля к оптимальным уровням

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Власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням, 70—80 рублей за доллар. Об этом в интервью Интерфаксу рассказал первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
Белоусов: ведётся работа по возвращению рубля к оптимальным уровням
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«Что касается оптимального курса, то более или менее консенсусное мнение, что это курс в диапазоне 70—80 рублей за доллар», — заявил он.

Белоусов отметил, что данный вопрос находится в поле ответственности Банка России, и выразил надежду на скорейшее возвращение рубля к оптимальному курсу.

«Мы здесь рассчитываем на совместную работу с ЦБ в интересах реализации тех задач, о которых я только что сказал», — заключил он.

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