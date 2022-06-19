Глава ВГА Херсонской области: в регионе достаточно рублёвой массы, рубль укрепляется

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о том, что в регионе достаточно рублёвой массы. Рубль есть в обменных пунктах и активно используется населением.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Сальдо «Соловьёв LIVE».

«Рублёвая масса есть в пунктах обмена валюты. Если раньше не хватало рублёвой массы, то теперь она уже есть и рубль всё больше и больше укрепляется, а гривна просаживается. Хотя гривневой массы ещё много, но проникновение рубля идёт достаточно быстро и уменьшение расчётов с гривной», — цитирует Сальдо агентство.

Ранее сообщалось о том, что власти Херсонской области и руководство центральной больницы региона приняли решение об утверждении порядка осуществления выплат сотрудникам в российской валюте.

23 мая на территории Херсонской области была введена бивалютная зона. Рубль вошёл в употребление наравне с гривной.