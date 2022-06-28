Сенатор Долгов поддержал подписание закона о параллельном импорте в России на 2022 год

Заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов в беседе с RT прокомментировал подписание президентом Владимиром Путиным закона, легализующего параллельный импорт в России на 2022 год.

«Абсолютно поддерживаю. Это необходимая мера. Она вынужденная в той ситуации, которая складывается из-за противозаконных санкций, действующих в отношении нашей страны. Разорваны логистические цепочки, западные компании под политическим давлением властей своих стран были вынуждены уйти с рынка вопреки экономической и финансовой логике. Конечно, в этой ситуации первостепенное значение имеет обеспечение насыщения нашего внутреннего рынка теми товарами, узлами, компонентами и запчастями, которые необходимы сейчас в различных отраслях», — сказал сенатор.

Он отметил, что путь параллельного импорта важен, а первые месяцы уже показали, что данная мера оправдана.

«Параллельный импорт не имеет ничего общего с контрафактом. Важно понимать, что продукция, поступающая в нашу страну, произведена легальными производителями. То есть она, грубо говоря, лицензирована. Задача предотвращения попадания на рынок контрафакта сохраняется и обеспечивается. Но вместе с тем тот импорт, который поступает по соответствующим каналам, очень важен и для граждан, и для промышленности, и для экономики», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что президент России подписал закон, легализующий на 2022 год параллельный импорт.

В мае Министерство промышленности и торговли России утвердило перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта в страну.