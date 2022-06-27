«Газпром» возобновил прокачку газа по «Турецкому потоку»

Российская компания «Газпром» сообщила о возобновлении прокачки газа по «Турецкому потоку» после завершения плановых профилактических работ.

«Плановые профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток», запланированные на период с 21 по 28 июня 2022 года, завершены. Транспортировка газа возобновлена сегодня в 20:00 мск», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью A Haber заявил о неспособности государства отказаться от российского газа в краткосрочной перспективе.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов отметил, что отказ Европы от российских энергоносителей станет «в известной степени самоубийственным».