«Газпром» возобновил прокачку газа по «Турецкому потоку»

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Российская компания «Газпром» сообщила о возобновлении прокачки газа по «Турецкому потоку» после завершения плановых профилактических работ.
«Газпром» возобновил прокачку газа по «Турецкому потоку»
  • Gettyimages.ru

«Плановые профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток», запланированные на период с 21 по 28 июня 2022 года, завершены. Транспортировка газа возобновлена сегодня в 20:00 мск», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью A Haber заявил о неспособности государства отказаться от российского газа в краткосрочной перспективе.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов отметил, что отказ Европы от российских энергоносителей станет «в известной степени самоубийственным».

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