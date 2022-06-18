«Газпром»: плановое техобслуживание «Турецкого потока» пройдёт с 21 по 28 июня

Плановое техобслуживание «Турецкого потока» состоится в период с 21 по 28 июня, заявили в «Газпроме».

«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», — говорится в сообщении российской компании.

Отмечается, что приостановка транспортировки топлива была заранее согласована.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью A Haber ранее заявил о неспособности государства отказаться от российского газа в краткосрочной перспективе.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов отметил, что отказ Европы от российских энергоносителей станет «в известной степени самоубийственным».