Аналитик Демидов прокомментировал сообщения о новой «сырьевой ловушке» западным странам

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Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов прокомментировал сообщения о том, что Россия готовит для Запада новую сырьевую ловушку.
Аналитик Демидов прокомментировал сообщения о новой «сырьевой ловушке» западным странам
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В беседе с «Лентой.ру» он высказал мнение, что, если Россия купит или арендует месторождения лития в Боливии, это не поставит в зависимость развитые экономики.

«Не могу разделить опасений Die Welt по той причине, что литий является достаточно новым для индустрий металлом, соответственно, полномасштабной разведки в мире не производилось. Уверен, что со временем будут открыты не менее крупные месторождения в Африке, России, США, Китае и Боливия может перестать быть ключевой сырьевой страной. Кроме того, Боливия не передаёт в концессию все свои запасы лития одной стороне, что также является барьером для появления монополиста на мировом рынке», — заявил Демидов.

Ранее издание Die Welt выпустило материал, в котором говорилось, что президент России Владимир Путин готовит западным странам новую «сырьевую ловушку» с помощью Боливии.

Автор статьи обратил внимание на то, что в Боливии находятся крупнейшие месторождения лития в мире. По словам журналиста, страна ищет деловых партнёров, которые могли бы ей помочь в добыче сырья, широко применяемого в производстве электромобилей.

Он выразил уверенность, что одним из главных претендентов является Россия.

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