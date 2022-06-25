В Белом доме не верят заявлениям России о ситуации с турбинами для «Северного потока»

Координатор СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что ситуация с сокращением поставок по «Северному потоку» из-за неспособности Германии вернуть в Россию турбину является «примером использования энергоносителей как оружия».

«Мы думаем, что это ещё один пример готовности господина Путина использовать энергоносители как оружие. И я не думаю, что мы принимаем на веру какие-либо российские заявления в отношении того, что происходит», — сказал он на брифинге, его слова приводит РИА Новости.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ, объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

По мнению главы «Газпрома» Алексея Миллера, сегодня нет никакого пути решения той проблемы, которая возникла на компрессорной станции «Портовая», хоть компания Siemens и работает над ситуацией.

Как отмечали в Кремле, Россия остаётся максимально надёжным поставщиком газа, однако из-за западных санкций страдает механическая инфраструктура «Северного потока»: некоторые турбины не могут быть возвращены, что приводит к сокращению поставок.