Шольц утверждает, что «никто» в ЕС не верит в технические проблемы «Северного потока»

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Германский канцлер Олаф Шольц утверждает, что никто в Европе «не думает», что поставки российского газа по «Северному потоку» сокращены по техническим причинам.
Шольц утверждает, что «никто» в ЕС не верит в технические проблемы «Северного потока»
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Никто из нас не думает, что технические причины, которые в настоящее время приводятся российским поставщиком для снижения поставок газа, соответствуют действительности. Поэтому все готовятся к тому, чтобы в нужное время предпринять нужные шаги. В Германии мы уже давно это сделали», — сказал он после саммита лидеров ЕС, его слова приводит РИА Новости.

В Германии приняли нужные законы для обеспечения безопасности энергоснабжения, добавил Шольц.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ, объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

По мнению главы «Газпрома» Алексея Миллера, сегодня нет никакого пути решения той проблемы, которая возникла на компрессорной станции «Портовая», хоть компания Siemens и работает над ситуацией.

Как отмечали в Кремле, Россия остаётся максимально надёжным поставщиком газа, однако из-за западных санкций страдает механическая инфраструктура «Северного потока»: некоторые турбины не могут быть возвращены, что приводит к сокращению поставок.

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