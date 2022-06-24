Аналитик Фролов спрогнозировал колебания цен на нефть

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Дарья Ускова
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT назвал факторы, которые могут влиять на динамику изменения цен на нефть в ближайшей перспективе.
Аналитик Фролов спрогнозировал колебания цен на нефть
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«Первый фактор заключается в статистике ОПЕК+, то есть насколько страны, подписавшие соглашение, выполняют взятые на себя обязательства... Второй фактор заключается в санкционном давлении на Российскую Федерацию со стороны ЕС, США и Великобритании», — пояснил Фролов.

Он отметил, что в полной мере удовлетворить спрос на нефтепродукты невозможно ввиду действий западных стран. Это может время от времени провоцировать резкие скачки цен, добавил аналитик.

«Цены будут колебаться, скорее всего, большую часть времени они будут держаться выше отметки $100», — заключил эксперт.

Ранее власти США призвали крупные нефтяные компании страны увеличить объём поставок.

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