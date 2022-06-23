Пауэлл признал неспособность ФРС контролировать цены на нефть в США

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Федеральная резервная система (ФРС) США не может контролировать цены на нефть и большую часть цен на продукты. Об этом заявил глава ФРС Джером Пауэлл.
Пауэлл признал неспособность ФРС контролировать цены на нефть в США
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«Некоторые (виды товаров. — RT) находятся вне нашего контроля, например цены на нефть и большая часть цен на продовольствие», — цитирует Пауэлла РИА Новости.

При этом в Европе вопрос цен на энергоресурсы и продукты стоит гораздо острее, отметил он.

Ранее президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о худшем энергетическом кризисе в стране за полвека. Годовая инфляция в Соединённых Штатах по итогам мая ускорилась до 8,6% — это максимум с декабря 1981 года. 

Американский президент Джо Байден попросил конгресс на 90 дней отменить топливный налог в США для снижения внутренних цен на бензин.

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