Пауэлл признал неспособность ФРС контролировать цены на нефть в США
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«Некоторые (виды товаров. — RT) находятся вне нашего контроля, например цены на нефть и большая часть цен на продовольствие», — цитирует Пауэлла РИА Новости.
При этом в Европе вопрос цен на энергоресурсы и продукты стоит гораздо острее, отметил он.
Ранее президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о худшем энергетическом кризисе в стране за полвека. Годовая инфляция в Соединённых Штатах по итогам мая ускорилась до 8,6% — это максимум с декабря 1981 года.
Американский президент Джо Байден попросил конгресс на 90 дней отменить топливный налог в США для снижения внутренних цен на бензин.