Пауэлл признал неспособность ФРС контролировать цены на нефть в США

Федеральная резервная система (ФРС) США не может контролировать цены на нефть и большую часть цен на продукты. Об этом заявил глава ФРС Джером Пауэлл.

«Некоторые (виды товаров. — RT) находятся вне нашего контроля, например цены на нефть и большая часть цен на продовольствие», — цитирует Пауэлла РИА Новости.

При этом в Европе вопрос цен на энергоресурсы и продукты стоит гораздо острее, отметил он.

Ранее президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о худшем энергетическом кризисе в стране за полвека. Годовая инфляция в Соединённых Штатах по итогам мая ускорилась до 8,6% — это максимум с декабря 1981 года.

Американский президент Джо Байден попросил конгресс на 90 дней отменить топливный налог в США для снижения внутренних цен на бензин.