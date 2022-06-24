В правительстве России фиксируют спрос на грузоперевозки в Турцию, Иран, Индию и Китай

Российские Минсельхоз, Минэнерго и Минпромторг видят высокий спрос на грузоперевозки по коридорам Россия — Турция, Россия — Иран — Индия и Россия — Китай в период 2022–2025 гг., сообщил представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Об этом он сказал после заседания штаба по транспортно-логистическим коридорам, в котором участвовал Белоусов.

«В рамках заседания обсуждался вопрос о прогнозируемом грузообороте транспортных коридоров Россия — Турция, Россия — Иран — Индия и Россия — Китай на 2022–2025 годы. На основе прогнозов Минсельхоза, Минэнерго и Минпромторга можно говорить о сформированном запросе отраслевых ведомств на загрузку маршрутов указанных транспортных коридоров. Он показывает высокий спрос на перевозки в данных направлениях с учётом новых экономических условий», — цитирует представителя вице-премьера ТАСС.

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