Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия активно переориентирует экономические потоки на надёжных партнёров.

«И конечно, активно занимаемся переориентацией наших торговых потоков и внешнеэкономических контактов. На надёжных международных партнёров, и в первую очередь на страны БРИКС», — приводит РИА Новости его слова в приветствии участникам делового форума БРИКС.

Путин добавил, что Россия ориентируется на стимулирование частной инициативы.

«Мы стремимся расширить предпринимательские свободы, для чего снижается административная нагрузка, запускаются новые программы льготного кредитования, вводятся налоговые и таможенные послабления», — отметил президент.

Путин заявил о переориентации российских экономических потоков на надёжных партнёров

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что товарооборот между Россией и странами БРИКС в I квартале 2022 года вырос на 38% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

В мае глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что созданный странами БРИКС Новый банк развития может сыграть важную роль в смягчении последствий нарастающего кризиса для стран-членов.