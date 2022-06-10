ТАСС: между Россией и Китаем открыли первый автомобильный мост в Благовещенске
По сообщению ТАСС, восемь российских тягачей автопарка ООО «Газпром гелий сервис» уже отправились в Китай.
В Россию с китайской стороны также въехали восемь грузовиков.
«В сегодняшнем разобщенном мире мост Благовещенск — Хэйхэ между Россией и Китаем имеет особое, символическое значение. Он станет ещё одной нитью дружбы, которая связывает народы России и Китая», — заявил на торжественной церемонии открытия движения вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
29 ноября 2019 года в Благовещенске завершилось строительство единственного моста из России в Китай, пролегающего над рекой Амур.