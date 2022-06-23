Минфин: россияне могут зачислять валюту от продажи иностранных бумаг на зарубежные счета
- Gettyimages.ru
«Принято решение разрешить резидентам-физлицам зачислять на свои счета, открытые в зарубежных банках и иных организациях финансового рынка, средства в валюте, полученные от нерезидентов по сделкам с ценными бумагами», — говорится в сообщении.
Также резидентам разрешили зачислять на свои иностранные счета средства, полученные от погашения ценных бумаг, которые хранятся у иностранного депозитария, иностранного банка или иной зарубежной организации финансового рынка.
Уточняется, что разрешение действует без ограничения срока с 17 июня.
Ранее президент России Владимир Путин отменил требование к экспортёрам продавать 50% валютной выручки.
Подкомиссия при Минфине России разрешила экспортёрам зачислять валютную выручку на зарубежные счета.