Минфин: россияне могут зачислять валюту от продажи иностранных бумаг на зарубежные счета

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Россиянам с 17 июня разрешили без ограничений зачислять на свои зарубежные счета средства от продажи и погашения иностранных ценных бумаг. Об этом сообщается на сайте Минфина.
Минфин: россияне могут зачислять валюту от продажи иностранных бумаг на зарубежные счета
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«Принято решение разрешить резидентам-физлицам зачислять на свои счета, открытые в зарубежных банках и иных организациях финансового рынка, средства в валюте, полученные от нерезидентов по сделкам с ценными бумагами», — говорится в сообщении.

Также резидентам разрешили зачислять на свои иностранные счета средства, полученные от погашения ценных бумаг, которые хранятся у иностранного депозитария, иностранного банка или иной зарубежной организации финансового рынка.

Уточняется, что разрешение действует без ограничения срока с 17 июня.

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