Минфин: правкомиссия отменила требование о продаже 50% валютной выручки экспортёров России

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Минфин России сообщил, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций отменила с 10 июня обязательную продажу 50% валютной выручки для сырьевых и несырьевых контрактов в любой валюте.
Минфин: правкомиссия отменила требование о продаже 50% валютной выручки экспортёров России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также подкомиссия при Минфине России разрешила экспортёрам зачислять валютную выручку на зарубежные счета

Резиденты получают право зачислять на свои счета в зарубежных банках валютную выручку, полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам.

Ранее президент России Владимир Путин отменил требование к экспортёрам продавать 50% валютной выручки.

Как сообщалось, размер такой продажи теперь будет определять только правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

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