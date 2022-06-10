Минфин: правкомиссия отменила требование о продаже 50% валютной выручки экспортёров России
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Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Также подкомиссия при Минфине России разрешила экспортёрам зачислять валютную выручку на зарубежные счета.
Резиденты получают право зачислять на свои счета в зарубежных банках валютную выручку, полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам.
Ранее президент России Владимир Путин отменил требование к экспортёрам продавать 50% валютной выручки.
Как сообщалось, размер такой продажи теперь будет определять только правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.