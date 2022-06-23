Bloomberg: Катар потребует от ЕС долгосрочных контрактов на поставку природного газа

Катар потребует от властей Евросоюза подписать долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Государство Персидского залива, один из ведущих мировых экспортёров СПГ, потребует от стран ЕС подписания долгосрочных контрактов», — говорится в сообщении.

По данным издания, власти ЕС считают условия Катара «слишком жёсткими», поскольку они предоставляют покупателям мало возможностей для перенаправления поставок.

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек ранее договорился о сотрудничестве с Катаром в сфере энергетики, которое предусматривает возможность поставок СПГ в Германию.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что Германия рассчитывает в скором времени получить в распоряжение первые мобильные терминалы по приёму СПГ.

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» планы Германии по СПГ.