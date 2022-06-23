Bloomberg: Катар потребует от ЕС долгосрочных контрактов на поставку природного газа
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«Государство Персидского залива, один из ведущих мировых экспортёров СПГ, потребует от стран ЕС подписания долгосрочных контрактов», — говорится в сообщении.
По данным издания, власти ЕС считают условия Катара «слишком жёсткими», поскольку они предоставляют покупателям мало возможностей для перенаправления поставок.
Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек ранее договорился о сотрудничестве с Катаром в сфере энергетики, которое предусматривает возможность поставок СПГ в Германию.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что Германия рассчитывает в скором времени получить в распоряжение первые мобильные терминалы по приёму СПГ.
Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» планы Германии по СПГ.