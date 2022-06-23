Экономист Лебединская прокомментировала запрет использования фунтов стерлингов в России
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По мнению экономиста, данный запрет не окажет влияния на жизнь россиян.
«Возможен некоторый всплеск ажиотажа, но непродолжительный. Для защиты от девальвации всегда можно уйти в монеты или слитки драгоценных металлов», — добавила Лебединская.
Как отметила эксперт, для бизнеса сохраняется безналичная конвертация.
«Компании и ранее искали запасные валюты для контрактов, сейчас этот процесс только ускорится», — пояснила она.
Ранее сообщалось о введении запрета на экспорт или использование в России фунтов стерлингов или деноминированных банкнот ЕС.
Также под запретом «предоставление, поставка или доставка таких банкнот лицу, связанному с Россией».