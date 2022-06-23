Политолог Шаповалов прокомментировал новые санкции Великобритании против России

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT решение Великобритании ввести запрет на экспорт в Россию авиатоплива и топливных добавок. Кроме того, страна запретила использование фунтов стерлингов и банкнот стран Евросоюза в России.

Как подчеркнул Шаповалов, Великобритания является одной из стран-лидеров, которые проводят санкционную политику в отношении России.

По его словам, цель подобных рестрикций — нанесение максимального ущерба российской экономике и благосостоянию нашей страны.

«Эта цель не скрывается. Для Великобритании Россия является врагом, она стремится ослабить Россию. Что касается указанных санкций — они своих целей не достигнут так же, как и все предыдущие», — заключил аналитик.

Ранее Великобритания запретила экспорт в Россию авиатоплива и топливных добавок.

Также в рамках новых санкций запрещается использование фунтов стерлингов и банкнот стран Евросоюза в России.