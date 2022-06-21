Депутат Ананских назвал популистским заявление главы ЕК по ситуации с «Северным потоком»
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«Безусловно, это риторика. Надо понимать, что не все граждане поддержат её заявление, а кое-кто может и специально будет повышать температуру в помещениях. Самое главное, что основные потребители газа — это промышленные предприятия. Европа, в первую очередь, Франция и Германия — промышленные державы, без российского газа предприятия просто встанут», — напомнил Ананских.
Депутат добавил, что в связи с этим многие европейцы потеряют работу.
«Это популистское заявление, которое не приведёт ни к чему хорошему», — пояснил парламентарий.
Ранее глава ЕК заявила, что Европа может заменить поставки газа по «Северному потоку», если граждане снизят температуру отопления или изменят температурный режим кондиционера на два градуса.
9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.