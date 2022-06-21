Депутат Ананских назвал популистским заявление главы ЕК по ситуации с «Северным потоком»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европа может заменить поставки газа по «Северному потоку», если граждане снизят температуру отопления или изменят температурный режим кондиционера на два градуса.

«Безусловно, это риторика. Надо понимать, что не все граждане поддержат её заявление, а кое-кто может и специально будет повышать температуру в помещениях. Самое главное, что основные потребители газа — это промышленные предприятия. Европа, в первую очередь, Франция и Германия — промышленные державы, без российского газа предприятия просто встанут», — напомнил Ананских.

Депутат добавил, что в связи с этим многие европейцы потеряют работу.

«Это популистское заявление, которое не приведёт ни к чему хорошему», — пояснил парламентарий.

Ранее глава ЕК заявила, что Европа может заменить поставки газа по «Северному потоку», если граждане снизят температуру отопления или изменят температурный режим кондиционера на два градуса.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.