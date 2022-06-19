«Газпром» подаёт газ через Украину на ГИС «Суджа» в объёме 41,7 млн кубометров
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Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», — 41,7 млн куб. м на 19 июня. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — приводит ТАСС его слова.
Ранее глава НАК «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко сообщил, что украинскому газовому сектору необходимо импортировать до 6 млрд куб. м газа для подготовки к отопительному сезону.
«Оператор ГТС Украины» заявил о прекращении транзита газа через «Сохрановку» с 11 мая.