Сечин заявил о появлении перманентной «санкционной премии» в цене нефти

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Мировой экономический кризис усугубляется санкциями — появилась даже перманентная «санкционная премия» в цене нефти, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Сечин заявил о появлении перманентной «санкционной премии» в цене нефти
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«Ещё в 2018 году мы говорили о том, что политика санкций и ультиматумов на рынках углеводородов приведёт к появлению перманентной «санкционной премии» в цене нефти... Теперь всё это стало реальностью», — цитирует его РИА Новости.

По словам Сечина, сам по себе мировой экономический кризис не является следствием санкционных мер, однако рестрикции обостряют и ускоряют нарастание всех кризисных явлений.

«Санкции уничтожают незыблемый ранее институт контрактных обязательств, саму судебно-правовую систему, финансовый, транспортный и промышленный сектора. Как следствие, социальную сферу и в итоге сам глобальный рынок», — пояснил он.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что стоит поблагодарить европейские регуляторы за рост цен на газ.

Вице-премьер России Александр Новак отметил, что европейские страны в 2022 году переплатят примерно €400 млрд за энергоресурсы.

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце предупредила о возможности сильнейшего со времён Второй мировой войны голода в мире.

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил о готовности России к сотрудничеству в борьбе с продовольственным кризисом.

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