Сечин заявил о появлении перманентной «санкционной премии» в цене нефти

Мировой экономический кризис усугубляется санкциями — появилась даже перманентная «санкционная премия» в цене нефти, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Ещё в 2018 году мы говорили о том, что политика санкций и ультиматумов на рынках углеводородов приведёт к появлению перманентной «санкционной премии» в цене нефти... Теперь всё это стало реальностью», — цитирует его РИА Новости.

По словам Сечина, сам по себе мировой экономический кризис не является следствием санкционных мер, однако рестрикции обостряют и ускоряют нарастание всех кризисных явлений.

«Санкции уничтожают незыблемый ранее институт контрактных обязательств, саму судебно-правовую систему, финансовый, транспортный и промышленный сектора. Как следствие, социальную сферу и в итоге сам глобальный рынок», — пояснил он.

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