Новак: Европа в этом году переплатит примерно €400 млрд за энергоресурсы

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Вице-премьер России Александр Новак заявил, что европейские страны в 2022 году переплатят примерно €400 млрд за энергоресурсы.
Новак: Европа в этом году переплатит примерно €400 млрд за энергоресурсы
  • Gettyimages.ru
  • © Sergey Pakulin / EyeEm

Об этом вице-премьер сказал в ходе сессии Петербургского международного экономического форума.

По словам Новака, в прошлом году Европа за энергетические ресурсы «в целом заплатила где-то €350—400 млрд».

Он добавил, что в этом году благодаря принятым европейскими странами решениям по поводу эмбарго на нефть и нефтепродукты, на фоне заявлений относительно постепенного отказа от российского газа и за счёт произошедшего роста цен «Европа переплатит ещё примерно €400 млрд».

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что стоит поблагодарить европейские регуляторы за рост цен на газ.

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