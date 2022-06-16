Новак: Европа в этом году переплатит примерно €400 млрд за энергоресурсы

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что европейские страны в 2022 году переплатят примерно €400 млрд за энергоресурсы.

Об этом вице-премьер сказал в ходе сессии Петербургского международного экономического форума.

По словам Новака, в прошлом году Европа за энергетические ресурсы «в целом заплатила где-то €350—400 млрд».

Он добавил, что в этом году благодаря принятым европейскими странами решениям по поводу эмбарго на нефть и нефтепродукты, на фоне заявлений относительно постепенного отказа от российского газа и за счёт произошедшего роста цен «Европа переплатит ещё примерно €400 млрд».

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что стоит поблагодарить европейские регуляторы за рост цен на газ.