BFMTV: оператор GRT сообщил о прекращении поставок газа из России во Францию

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Франция больше не получает газ по трубопроводу из России. Об этом сообщает французская газотранспортная компания GRTgaz.
BFMTV: оператор GRT сообщил о прекращении поставок газа из России во Францию
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Об этом информирует телеканал BFMTV.

«Франция не получала российский газ с 15 июня в связи с «прекращением физического потока между Францией и Германией», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что Франция получает из России примерно 17% газа через газопровод или на танкерах-газовозах.

Прекращение поставок связывают с сокращением экспорта по трубопроводу «Северный поток».

Ранее итальянская энергетическая компания Eni сообщила, что получила от российского «Газпрома» уведомление о готовности доставить ей только 50% заказанного объёма газа.

Вице-премьер Александр Новак на ПМЭФ заявил, что доля России на глобальном рынке нефти и газа достигает 23%. По его словам, эти объёмы необходимы мировой экономике.

«Газпром экспорт» сообщил о приостановке поставок газа для Shell Energy Europe Limited с 1 июня из-за неуплаты поставленного в апреле топлива и отказа в переходе на расчёты в рублях.

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