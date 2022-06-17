BFMTV: оператор GRT сообщил о прекращении поставок газа из России во Францию

Франция больше не получает газ по трубопроводу из России. Об этом сообщает французская газотранспортная компания GRTgaz.

Об этом информирует телеканал BFMTV.

«Франция не получала российский газ с 15 июня в связи с «прекращением физического потока между Францией и Германией», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что Франция получает из России примерно 17% газа через газопровод или на танкерах-газовозах.

Прекращение поставок связывают с сокращением экспорта по трубопроводу «Северный поток».

Ранее итальянская энергетическая компания Eni сообщила, что получила от российского «Газпрома» уведомление о готовности доставить ей только 50% заказанного объёма газа.

Вице-премьер Александр Новак на ПМЭФ заявил, что доля России на глобальном рынке нефти и газа достигает 23%. По его словам, эти объёмы необходимы мировой экономике.

«Газпром экспорт» сообщил о приостановке поставок газа для Shell Energy Europe Limited с 1 июня из-за неуплаты поставленного в апреле топлива и отказа в переходе на расчёты в рублях.