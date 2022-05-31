«Газпром экспорт» сообщил о приостановке поставок газа Shell Energy Europe с 1 июня

«Газпром экспорт» сообщил о приостановке поставок газа для Shell Energy Europe Limited с 1 июня из-за неуплаты поставленного в апреле топлива и отказа в переходе на расчёты в рублях.

«Газпром экспорт» уведомил Shell Energy Europe Limited о приостановке поставок газа по этому контракту с 1 июня 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым указом (президента России. — RT)», — говорится в сообщении компании.

Максимальный годовой объём поставок по этому контракту составил 1,2 млрд куб. м.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее связал невозможность Shell покупать газ у России с издержками британской политики.

С июня «Газпром экспорт» также приостановит поставки газа датской энергокомпании Ørsted из-за неоплаты за апрель.