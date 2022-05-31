«Газпром» с 1 июня приостановит поставки газа датской компании Ørsted из-за неоплаты

«Газпром экспорт» сообщил, что с 1 июня приостановит поставки газа датской энергокомпании Ørsted из-за неоплаты за апрель.

Отмечается, что Ørsted проинформировала «Газпром экспорт» о ненамерении выполнять платежи за газ в рублях и в соответствии со схемой, предложенной российской компанией.

По состоянию на конец дня 31 мая, компания не получила от датской стороны платёж за поставки газа в апреле.

В связи с этим Ørsted была уведомлена о приостановке поставок газа с 1 июня 2022 года и до того момента, когда будет осуществлена оплата в соответствии с представленным российской стороной порядком.

Накануне ведущая датская энергетическая компания Ørsted заявила, что по-прежнему не намерена платить за российский газ в рублях, и допустила вероятность прекращения поставок.

Также «Газпром экспорт» 31 мая остановил поставки газа нидерландской компании GasTerra.

До этого Россия прекратила поставки газа в Финляндию. В финском Министерстве занятости и экономики отметили, что причиной стал отказ Хельсинки оплачивать газ в рублях.