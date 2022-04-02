Песков связал невозможность Shell покупать газ у России издержками британской политики

Невозможность нефтегазовой компании Shell покупать газ у России вызвана издержками антироссийской политики Великобритании, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал введение Лондоном санкций против Газпромбанка, которые не позволяют британской компании покупать российский газ за рубли.

«Лондон хочет быть лидером всего антироссийского. Хочет даже быть впереди Вашингтона! Вот и издержки!» — сказал Песков ТАСС.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что санкции в отношении России необходимо сохранить до тех пор, пока все её вооружённые силы, участвующие в военной спецоперации, не будут выведены с Украины.

В пресс-службе Газпромбанка сообщили, что кредитная организация создаст все условия для удобной и технологичной оплаты российского газа в рублях.