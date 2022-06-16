Новак: Россия не планирует переходить на оплату экспорта нефти в рублях

У России нет планов переводить поставки нефти на оплату с конвертацией в рубли по аналогии с газом. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» зампредседателя правительства России Александр Новак.

«Нет, пока нет. У нас в газовой отрасли один экспортёр, в нефтяной отрасли у нас экспортёров много. Здесь рынок достаточно либерализованный, поэтому там гораздо сложнее реализовать такой механизм», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия в 2022 году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей.

С 1 июля экспортная пошлина на нефть в России повысится на $10,4 и составит $55,2 за тонну.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с Nation News высказался о перспективах поставок российской нефти в Азию.