Новак: Россия не планирует переходить на оплату экспорта нефти в рублях

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У России нет планов переводить поставки нефти на оплату с конвертацией в рубли по аналогии с газом. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» зампредседателя правительства России Александр Новак.
Новак: Россия не планирует переходить на оплату экспорта нефти в рублях
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Нет, пока нет. У нас в газовой отрасли один экспортёр, в нефтяной отрасли у нас экспортёров много. Здесь рынок достаточно либерализованный, поэтому там гораздо сложнее реализовать такой механизм», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия в 2022 году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей. 

С 1 июля экспортная пошлина на нефть в России повысится на $10,4 и составит $55,2 за тонну.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с Nation News высказался о перспективах поставок российской нефти в Азию.

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