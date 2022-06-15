Минфин: пошлина на экспорт нефти из России с 1 июля повысится до $55,2 за тонну

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 июля повысится на $10,4 и составит $55,2 за тонну.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

По данным ведомства, средняя цена на российскую экспортную нефть Urals за период мониторинга с 15 мая по 14 июня 2022 года составила $87,49 за баррель, или $638,7 за тонну.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия в 2022 году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с Nation News высказался о перспективах поставок российской нефти в Азию.