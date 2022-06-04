Лавров: Россия в 2022 году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей

Россия в 2022 году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

«Учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у нас нет никаких потерь бюджета. Наоборот, в этом году существенно увеличим прибыль, получаемую от экспорта наших энергоносителей», — заявил Лавров, его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что у России есть альтернативные рынки сбыта и Москва увеличивает объёмы поставок по этим направлениям.

«Что касается нас, шестого пакета (санкций), ограничений поставок углеводородов по морю, нефть по большому счёту не подчиняется политике, на неё есть спрос. Нефтяные рынки не следуют политическим «приказам», «капризам», — заключил Лавров.

3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

Новый санкционный пакет предусматривает частичный и постепенный отказ от импорта нефти из России.