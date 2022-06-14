В ВТБ с 20 июня снизят минимальную ставку по ипотеке до 10,5%

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В ВТБ сообщили о решении снизить с 20 июня ставки по ипотеке на 0,4 п. п. — минимальная ставка теперь составляет 10,5% годовых.
В ВТБ с 20 июня снизят минимальную ставку по ипотеке до 10,5%
  • РИА Новости

«ВТБ улучшает условия по своим ипотечным программам, снижая базовую ставку на 0,4 п. п. с 20 июня. Оформить жилищный кредит заёмщики смогут по ставке от 10,5% годовых», — говорится в заявлении пресс-службы банка.

Уточняется, что условия действуют как для новостроек, так и для вторичного рынка.

Ранее Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на один процентный пункт — минимальная базовая ставка теперь составит 14,9% годовых.

10 июня, совет директоров Центробанка России решил снизить ключевую ставку с 11 до 9,5% годовых

Как объяснили в ЦБ, внешние условия для российской экономики по-прежнему остаются сложными, однако инфляция замедляется быстрее ожиданий, а активность снижается в меньших масштабах, чем прогнозировалось. 

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