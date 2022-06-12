Сбербанк снизил ставки по потребкредитам до 14,9% годовых

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Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на один процентный пункт — минимальная базовая ставка теперь составит 14,9% годовых.
Сбербанк снизил ставки по потребкредитам до 14,9% годовых
  • РИА Новости

«С 12 июня минимальная базовая ставка по кредиту на любые цели составляет 14,9% годовых», — говорится в сообщении кредитной организации.

Также отмечается, что в первый месяц ставка по кредиту составит 8,9% годовых, а для владельцев подписки СберПрайм+ — 6,9% годовых при сумме кредита от 300 тыс. рублей и сроке от года. 

В банке объяснили принятие соответствующего решения снижением ЦБ России ключевой ставки.

В пятницу, 10 июня, совет директоров Центробанка России решил снизить ключевую ставку с 11 до 9,5% годовых

Как объяснили в ЦБ, внешние условия для российской экономики по-прежнему остаются сложными, однако инфляция замедляется быстрее ожиданий, а активность снижается в меньших масштабах, чем прогнозировалось. 

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