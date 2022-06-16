В Европарламенте обеспокоены последствиями сокращения импорта нефти из России

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Виктория Пенькова
Португальский европарламентарий Сандра Перейра подняла вопрос, какой будет стоимость энергоносителей в ЕС в результате существенного сокращения объёмов импорта российской нефти. Соответствующий запрос политик направила Еврокомиссии. RT ознакомился с документом.
В Европарламенте обеспокоены последствиями сокращения импорта нефти из России
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В своём обращении Перейра привела слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая в конце мая сообщила, что ЕС рассчитывает сократить импорт российской нефти на 90% к концу 2022 года.

«Это решение неизбежно сильно отразится на ценах на топливо, которое подорожало уже настолько, что оказывается не по средствам для большинства граждан и предприятий малого и среднего бизнеса в Португалии», — констатировала Перейра.

На этом фоне парламентарий обратилась к ЕК с вопросом, была ли проведена предварительная оценка последствий решения по нефтяному эмбарго — как оно отразится на ценах на топливо.

«Может ли Еврокомиссия дать ориентировочный прогноз роста цен по меньшей мере до конца 2022 года?» — спросила Перейра. Она также поинтересовалась, планирует ли ЕК принять какие-либо меры для смягчения остроты проблемы и обеспечения существенного снижения цен.

В конце мая стало известно, что страны Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти, а через несколько дней ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против Москвы. Он предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также частичный и постепенный отказ от импорта нефти из России.

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