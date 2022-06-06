Медведев прокомментировал шестой пакет антироссийских санкций ЕС

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал шестой пакет антироссийских санкций Европейского союза.
Медведев прокомментировал шестой пакет антироссийских санкций ЕС
  • РИА Новости

«Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, чтобы теперь уж точно порвать экономику России в клочья. Но, судя по всему, цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике», — написал Медведев в Telegram.

Он отметил, что, введя частичный запрет на импорт российской нефти, ЕС теперь вынужден «рыскать по всему миру в поисках сырья такого же качества».

Отключение же ряда российских банков от SWIFT является очередной попыткой «серьёзно» уколоть Россию, заявил Медведев.

«Банки продолжают нормально работать, внутрироссийские операции от SWIFT не зависят и проводятся в стандартном режиме», — заключил он. 

3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

Новый санкционный пакет предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также частичный и постепенный отказ от импорта нефти из России.

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