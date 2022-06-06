Медведев прокомментировал шестой пакет антироссийских санкций ЕС

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал шестой пакет антироссийских санкций Европейского союза.

«Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, чтобы теперь уж точно порвать экономику России в клочья. Но, судя по всему, цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике», — написал Медведев в Telegram.

Он отметил, что, введя частичный запрет на импорт российской нефти, ЕС теперь вынужден «рыскать по всему миру в поисках сырья такого же качества».

Отключение же ряда российских банков от SWIFT является очередной попыткой «серьёзно» уколоть Россию, заявил Медведев.

«Банки продолжают нормально работать, внутрироссийские операции от SWIFT не зависят и проводятся в стандартном режиме», — заключил он.

3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

Новый санкционный пакет предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также частичный и постепенный отказ от импорта нефти из России.