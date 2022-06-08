Захарова заявила о продуманности принятия ответных мер в отношении ЕС

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Ответные меры по отношению к ЕС принимаются продуманно, шаги Москвы эффективны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила о продуманности принятия ответных мер в отношении ЕС
  • РИА Новости

«Мы также неоднократно предупреждали наших еэсовских соседей о том, что оставляем за собой право на принятие ответных мер в отношении Евросоюза. Эти ответные меры принимаются не бездумно, исходя из эмоций, а действительно с прицелом на сохранение собственных интересов и на ограничение разрушительного характера вводимых в отношении нас нелегитимных санкций», — сказала Захарова на брифинге.

По её словам, подтверждением эффективности ответных шагов России являются всё чаще звучащие в ЕС заявления о том, что санкционная политика в отношении России достигла предела и не выполнила поставленных задач.

Она отметила, что ущерб от антироссийских санкций для стран ЕС будет больше, чем для России.

3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

Новый санкционный пакет предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также частичный и постепенный отказ от импорта нефти из России.

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