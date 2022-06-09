Экономист Масленников объяснил причины роста товарооборота России и Китая

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Полина Полетаева
Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с RT рассказал, что послужило причиной для роста товарооборота между Россией и Китаем по итогам первых пяти месяцев 2022 года.
Экономист Масленников объяснил причины роста товарооборота России и Китая
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«Это реализация тех заделов, которые были сделаны ещё в прошлом году. Хотя он (рост. — RT) мог бы быть гораздо большим, на мой взгляд. Но было некоторое снижение спроса на наши базовые экспортные товары, в связи с карантинными ограничениями в Шанхае и вокруг него. Но тем не менее это всё достаточно позитивно развивается. И перспектива в двести миллиардов в год взаимного товарооборота достаточно реальна по этому году», — рассказал Масленников.

Ранее стало известно, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых пяти месяцев 2022 года вырос на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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