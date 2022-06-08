Объём производства лекарств в Москве вырос на 24% в январе — апреле
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Об этом сообщает НСН.
Речь идёт о препаратах для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета, а также об антибиотиках и вакцинах.
«За первые четыре месяца 2022 года такие компании поставили заказчикам продукцию на 93,9 млрд рублей», — уточнил Ефимов.
Всего в столице лекарства выпускают 84 предприятия, передаёт сайт kp.ru.
Ранее сообщалось, что резиденты ОЭЗ Технополис «Москва» в 2021 году создали 1,3 тыс. рабочих мест.