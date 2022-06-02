Резиденты ОЭЗ Технополис «Москва» в 2021 году создали 1,3 тысячи рабочих мест

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что компании — резиденты столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) Технополис «Москва» в прошлом году создали 1,3 тыс. новых рабочих мест.

Об этом информирует НСН.

«К началу 2022 года количество сотрудников ОЭЗ превысило 11 тыс. человек. Почти 8,5 тыс. из них — специалисты из 90 компаний-резидентов», — добавил Ефимов.

Со своей стороны, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что более половины работников компаний ОЭЗ заняты на предприятиях по производству микроэлектроники.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Челябинской области дополнительно направили 1 млрд рублей на поддержку промышленности.