Орешкин рассказал об «идеальном шторме» кризисов

Помощник российского президента по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил в интервью RT, что наложившиеся друг на друга несколько кризисов создали своего рода «идеальный шторм».

Орешкин подтвердил, что помимо продовольственного кризиса как такового в настоящий момент в мире также бушуют кризисы с электроэнергией, топливом и удобрениями.

«Идеальный шторм», как я сказал, возникает из-за общего влияния ряда факторов. Никакой отдельно взятый фактор не в состоянии вызвать рост цен на 70%. Так что здесь, конечно, и кредитно-денежная политика, и энергетический кризис, и кризис с удобрениями — всё это в сочетании даёт в итоге те проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся», — заявил он.

Ранее Орешкин заявил, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, вызваны не последними событиями вокруг Украины: ошибочные шаги были сделаны в США во время пандемического кризиса, а также в Европе, где расчёт на краткосрочные контракты задрал цены на энергоносители.