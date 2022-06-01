Комитет по кредитным деривативам признал невыплату Россией $1,9 млн по евробондам

Комитет по кредитным деривативам (Credit Derivatives Determinations Committees) признал, что Россия не выплатила $1,9 млн по суверенным еврооблигациям.

Невыплата является основанием для исполнения кредитных дефолтных свопов (CDS), выступающих в качестве страховки от дефолта, передаёт РИА Новости.

24 мая от Минфина США поступила информация об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации.

Минфин России уже объявил о том, что это не станет помехой для оплаты долговых обязательств страны.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в России приняли решение о проведении расчётов с держателями российских еврооблигаций по механизму, аналогичному схеме оплаты российского газа в рублях.