Комитет по кредитным деривативам признал невыплату Россией $1,9 млн по евробондам

Короткая ссылка
Комитет по кредитным деривативам (Credit Derivatives Determinations Committees) признал, что Россия не выплатила $1,9 млн по суверенным еврооблигациям.
Комитет по кредитным деривативам признал невыплату Россией $1,9 млн по евробондам
  • Gettyimages.ru

Невыплата является основанием для исполнения кредитных дефолтных свопов (CDS), выступающих в качестве страховки от дефолта, передаёт РИА Новости.

24 мая от Минфина США поступила информация об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации.

Минфин России уже объявил о том, что это не станет помехой для оплаты долговых обязательств страны.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в России приняли решение о проведении расчётов с держателями российских еврооблигаций по механизму, аналогичному схеме оплаты российского газа в рублях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить