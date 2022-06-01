Нидерланды и ФРГ договорились о разработке месторождения газа в Северном море
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В Германии прорабатывается ускоренная процедура получения необходимых разрешений.
Как сообщает кабмин Нидерландов, производственная платформа будет расположена в 19 км к северу от Схирмонникога и Боркума. Предполагается, что первая газодобыча будет произведена к концу 2024 года.
Нидерландский министр по вопросам климата и энергетической политики Роб Йеттен ранее заявил, что отказ компании GasTerra выполнять условия «Газпрома» по оплате за газ в рублях приведёт к проблемам с заполнением газовых хранилищ в Нидерландах к зиме.
31 мая «Газпром» полностью остановил поставку газа нидерландской компании GasTerra в связи с неоплатой в рублях.