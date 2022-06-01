Нидерланды и ФРГ договорились о разработке месторождения газа в Северном море

Германия и Нидерланды будут сотрудничать в рамках бурения нового газового месторождения в Северном море, госсекретарь Ханс Файлбриф уже выдал разрешение для голландской части работ.

В Германии прорабатывается ускоренная процедура получения необходимых разрешений.

Как сообщает кабмин Нидерландов, производственная платформа будет расположена в 19 км к северу от Схирмонникога и Боркума. Предполагается, что первая газодобыча будет произведена к концу 2024 года.

Нидерландский министр по вопросам климата и энергетической политики Роб Йеттен ранее заявил, что отказ компании GasTerra выполнять условия «Газпрома» по оплате за газ в рублях приведёт к проблемам с заполнением газовых хранилищ в Нидерландах к зиме.

31 мая «Газпром» полностью остановил поставку газа нидерландской компании GasTerra в связи с неоплатой в рублях.