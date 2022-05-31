В Нидерландах заявили, что отказ от газа из России осложнит заполнение хранилищ к зиме

Нидерландский министр по вопросам климата и энергетической политики Роб Йеттен заявил, что отказ компании GasTerra выполнять условия «Газпрома» по оплате за газ в рублях приведёт к проблемам с заполнением газовых хранилищ в Нидерландах к зиме.

Об этом пишет NL Times.

Он отметил, что у компаний, которые отвечают за хранение газа в стране, могут появиться проблемы в плане выполнения своих обязательств из-за того, что решение GasTerra может осложнить ситуацию на мировом газовом рынке.

Министр выразил надежду, что «хранилища будут заполнены вовремя и в достаточном объёме» с помощью поставок газа из других стран.

«Более детальный план будет представлен позднее», — заключил Йеттен.

31 мая «Газпром» полностью остановил поставку газа нидерландской компании GasTerra в связи с неоплатой в рублях.