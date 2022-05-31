В Нидерландах заявили, что отказ от газа из России осложнит заполнение хранилищ к зиме
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Об этом пишет NL Times.
Он отметил, что у компаний, которые отвечают за хранение газа в стране, могут появиться проблемы в плане выполнения своих обязательств из-за того, что решение GasTerra может осложнить ситуацию на мировом газовом рынке.
Министр выразил надежду, что «хранилища будут заполнены вовремя и в достаточном объёме» с помощью поставок газа из других стран.
«Более детальный план будет представлен позднее», — заключил Йеттен.
31 мая «Газпром» полностью остановил поставку газа нидерландской компании GasTerra в связи с неоплатой в рублях.