«Газпром» подаёт газ через Украину на ГИС «Суджа» в объёме 44,1 млн кубометров

«Газпром» подаёт газ через Украину в подтверждённом украинской стороной объёме (44,1 млн куб. м на 29 мая) на ГИС «Суджа», при этом на ГИС «Сохрановка» заявка снова отклонена.

Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», — 44,1 млн куб. м на 29 мая. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее «Оператор ГТС Украины» заявил о прекращении транзита газа через «Сохрановку» с 11 мая.

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек выразил надежду, что Украина найдёт способ восстановить поставки газа в полном объёме после приостановки транзита через станцию «Сохрановка».