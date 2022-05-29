Bloomberg: в ЕС вслед за Венгрией уступили России в требованиях об оплате газа в рублях

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Страны Евросоюза вслед за Венгрией уступили российским требованиям об оплате газа в рублях, пишут обозреватели Bloomberg Джон Фоллейн и Альберто Нарделли.

По мнению авторов материала, стремление ЕС «наказать» Россию за проводимую на Украине спецоперацию не идёт дальше слов и Европа отказывается ударить по энергетической отрасли.

«Основное внимание было уделено отказу Венгрии поддержать санкции, однако другие страны уступают требованиям Путина о платежах за газ в рублях», — заявили журналисты.

Они обратили внимание на наметившийся раскол в ЕС между западными и восточными членами по вопросам поставок оружия Киеву, диалога с президентом России Владимиром Путиным и условиям, которые на Украине должны будут принять в рамках мирного договора.

«Дипломаты и официальные лица все больше разочаровываются в связи с тем, что у ЕС, вероятно, кончаются возможности нанести болезненный экономический удар по России», — добавили в Bloomberg.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

24 мая Financial Times сообщила, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан счёл контрпродуктивным дальнейшее обсуждение в Евросоюзе нефтяного эмбарго в отношении России без согласия по вопросам альтернатив.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия предложила властям стран — членов ЕС отсрочить эмбарго на поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

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