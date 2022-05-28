«Газпром» подаёт газ через Украину на ГИС «Суджа» в объёме 43,96 млн кубометров

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«Газпром» подаёт газ через Украину в подтверждённом украинской стороной объёме (43,96 млн куб. м на 28 мая) на ГИС «Суджа», при этом на ГИС «Сохрановка» заявка снова отклонена.
«Газпром» подаёт газ через Украину на ГИС «Суджа» в объёме 43,96 млн кубометров
  • РИА Новости

Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», — 43,96 млн куб. м на 28 мая. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее «Оператор ГТС Украины» заявил о прекращении транзита газа через «Сохрановку» с 11 мая.

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек выразил надежду, что Украина найдёт способ восстановить поставки газа в полном объёме после приостановки транзита через станцию «Сохрановка».

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