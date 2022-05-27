Путин: Россия привержена соблюдению контрактных обязательств по поставкам газа в Австрию

Россия привержена соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию. Об этом глава российского государства Владимир Путин заявил в телефонном разговоре австрийскому канцлеру Карлу Нехаммеру.

«Подтверждена приверженность России соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию», — сообщила пресс-служба Кремля.

Накануне Владимир Путин в разговоре с итальянским премьером Марио Драги заявил, что Россия готова продолжать бесперебойно поставлять природный газ в Италию.

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил, что около половины из 54 компаний — клиентов «Газпром экспорта» открыли рублёвые счета для оплаты российского газа.

Он добавил, что список покупателей, которые согласились оплатить газ в рублях, станет известен в ближайшие дни.