Путин: Россия готова продолжать бесперебойные поставки газа Италии

Короткая ссылка
Россия готова продолжать бесперебойно поставлять природный газ в Италию, сообщил российский государственный лидер Владимир Путин в разговоре с итальянским премьером Марио Драги.
Путин: Россия готова продолжать бесперебойные поставки газа Италии
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

«При обсуждении проблематики энергобезопасности подтверждён настрой российской стороны и далее обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Италию по зафиксированным в контрактах ценам», — сообщила пресс-служба Кремля.

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил, что около половины из 54 компаний — клиентов «Газпром экспорта» открыли рублёвые счета для оплаты российского газа.

Он добавил, что список покупателей, которые согласились оплатить газ в рублях, станет известен в ближайшие дни.

По информации агентства Reuters, власти Италии одобрили открытие рублёвых счетов для своих компаний, чтобы они могли покупать российский газ, не нарушая санкций против Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить