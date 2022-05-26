Путин: Россия готова продолжать бесперебойные поставки газа Италии
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
«При обсуждении проблематики энергобезопасности подтверждён настрой российской стороны и далее обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Италию по зафиксированным в контрактах ценам», — сообщила пресс-служба Кремля.
Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил, что около половины из 54 компаний — клиентов «Газпром экспорта» открыли рублёвые счета для оплаты российского газа.
Он добавил, что список покупателей, которые согласились оплатить газ в рублях, станет известен в ближайшие дни.
По информации агентства Reuters, власти Италии одобрили открытие рублёвых счетов для своих компаний, чтобы они могли покупать российский газ, не нарушая санкций против Москвы.