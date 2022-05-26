Путин: Россия готова продолжать бесперебойные поставки газа Италии

Россия готова продолжать бесперебойно поставлять природный газ в Италию, сообщил российский государственный лидер Владимир Путин в разговоре с итальянским премьером Марио Драги.

«При обсуждении проблематики энергобезопасности подтверждён настрой российской стороны и далее обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Италию по зафиксированным в контрактах ценам», — сообщила пресс-служба Кремля.

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил, что около половины из 54 компаний — клиентов «Газпром экспорта» открыли рублёвые счета для оплаты российского газа.

Он добавил, что список покупателей, которые согласились оплатить газ в рублях, станет известен в ближайшие дни.

По информации агентства Reuters, власти Италии одобрили открытие рублёвых счетов для своих компаний, чтобы они могли покупать российский газ, не нарушая санкций против Москвы.