Аналитик Юшков рассказал о динамике цен на нефть

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT рассказал о том, что цены на нефть будут выше $100 за баррель.

«Скорее всего, мы будем видеть, что цены на нефть будут держаться на довольно высоком уровне, потому что нет факторов для того, чтобы они понизились. Для того, чтобы они понизились, нужно насытить рынок новыми объёмами. Цены высокие именно из-за того, что наблюдается дефицит на мировом рынке», — пояснил Юшков.

Основным фактором, влияющим на стоимость нефти, является восстановление спроса в Китае — снимаются карантинные ограничения и устраняются ограничения на перемещения людей, считает аналитик.

«Китай будет наращивать объём импорта, а, значит, будет усугубляться дефицит на мировых рынках. А Китай уже начал наращивать объём импорта, это уже удержало цену на нефть в районе $110 за баррель», — рассказал специалист.

По его словам, вторым фактором, воздействующим на изменение ценового показателя нефти, является то, что США находятся в непосредственной близости от завершения программы распродажи нефти и стратегических запасов.

«Они выбрасывают на рынок огромные объёмы нефти и стратегических запасов, но это не приводит к тому, чтобы рынок насытился, то есть настолько серьёзен дефицит... Думаю, что мы и дальше будем видеть цены больше $100 за баррель», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что приём нефти от казахстанских грузоотправителей восстановлен в полном объёме на всех причалах Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).